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Богдан вышла во второй круг в Боготе, где встретится с Блинковой

Богдан вышла во второй круг в Боготе, где встретится с Блинковой
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Ана Богдан вышла во второй круг турнира категории International в Боготе (Колумбия). 7-я ракетка соревнований обыграла представительницу Колумбию Мариану Дуке-Мариньо со счётом 6:1, 7:6 (7:2).

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. Богдан выполнила 2 эйса и допустила 3 двойные ошибки, на счету Дуке-Мариньо 11 двойных ошибок и 3 упущенных брейк-пойнта, она обошлась без подач навылет. Богдан реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

Во втором круге Богдан встретится с россиянкой Анной Блинковой, которая ранее обыграла представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано.

Богота. Женщины. 1-й круг
Лара Арруабаррена (Испания, 5) — Виктория Родригес (Мексика, Q) – 6:2, 7:6 (7:3)
Валентини Грамматикопулу (Греция, Q) — Мию Като (Япония) – 5:7, 6:4, 6:4
Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Кэрол Чжао (Канада) – 3:6, 6:1, 6:1

Богота 2018. 1-й круг
11 апреля 2018 года, среда. 23:30 МСК
Мариана
Дуке-Мариньо
Ана
Богдан
1:6 6:7
Богота 2018. 1-й круг
11 апреля 2018 года, среда. 18:10 МСК
Лара
Арруабаррена
Виктория
Родригес
6:2 7:6
Богота 2018. 1-й круг
11 апреля 2018 года, среда. 18:10 МСК
Валентини
Грамматикопулу
Мию
Като
5:7 6:4 6:4
Богота 2018. 1-й круг
11 апреля 2018 года, среда. 18:10 МСК
Сара
Соррибес-Тормо
Кэрол
Чжао
3:6 6:1 6:1
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