Богдан вышла во второй круг в Боготе, где встретится с Блинковой

Румынская теннисистка Ана Богдан вышла во второй круг турнира категории International в Боготе (Колумбия). 7-я ракетка соревнований обыграла представительницу Колумбию Мариану Дуке-Мариньо со счётом 6:1, 7:6 (7:2).



Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. Богдан выполнила 2 эйса и допустила 3 двойные ошибки, на счету Дуке-Мариньо 11 двойных ошибок и 3 упущенных брейк-пойнта, она обошлась без подач навылет. Богдан реализовала 4 брейк-пойнта из 8.



Во втором круге Богдан встретится с россиянкой Анной Блинковой, которая ранее обыграла представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано.



Богота. Женщины. 1-й круг

Лара Арруабаррена (Испания, 5) — Виктория Родригес (Мексика, Q) – 6:2, 7:6 (7:3)

Валентини Грамматикопулу (Греция, Q) — Мию Като (Япония) – 5:7, 6:4, 6:4

Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Кэрол Чжао (Канада) – 3:6, 6:1, 6:1