Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / WTA /

Томлянович покидает турнир в Боготе, уступив Ренате Сарасуа в первом круге

Томлянович покидает турнир в Боготе, уступив Ренате Сарасуа в первом круге
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Айла Томлянович покидает турнир категории International в Боготе (Колумбия). 8-я ракетка соревнований уступила представительнице Мексики Ренате Сарасуа в первом круге со счётом 6:1, 4:6, 6:7 (6:8).

Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут. Сарасуа выполнила 1 эйс и допустила 9 двойных ошибок, на счету Томлянович 3 эйса, 9 двойных ошибок и 6 упущенных брейк-пойнтов. Сарасуа реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге Рената Сарасуа встретится с Анной Шмидловой, которая ранее обыграла представительницу США Ирину Фалькони.

Богота. Женщины. 1-й круг
Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай, 4) — Эмилиана Аранго (Колумбия, WC) 0:6, 6:2, 4:6
Нао Хибино (Япония) — Елица Костова (Болгария, Q) 2:6, 4:6

Богота 2018. 1-й круг
12 апреля 2018 года, четверг. 00:00 МСК
Рената
Сарасуа
Айла
Томлянович
1:6 6:4 7:6
Богота 2018. 1-й круг
11 апреля 2018 года, среда. 23:55 МСК
Вероника
Сепеде-Ройг
Эмилиана
Аранго
0:6 6:2 4:6
Богота 2018. 1-й круг
12 апреля 2018 года, четверг. 00:05 МСК
Нао
Хибино
Елица
Костова
2:6 4:6
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент