Томлянович покидает турнир в Боготе, уступив Ренате Сарасуа в первом круге

Австралийская теннисистка Айла Томлянович покидает турнир категории International в Боготе (Колумбия). 8-я ракетка соревнований уступила представительнице Мексики Ренате Сарасуа в первом круге со счётом 6:1, 4:6, 6:7 (6:8).

Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут. Сарасуа выполнила 1 эйс и допустила 9 двойных ошибок, на счету Томлянович 3 эйса, 9 двойных ошибок и 6 упущенных брейк-пойнтов. Сарасуа реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге Рената Сарасуа встретится с Анной Шмидловой, которая ранее обыграла представительницу США Ирину Фалькони.

Богота. Женщины. 1-й круг

Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай, 4) — Эмилиана Аранго (Колумбия, WC) 0:6, 6:2, 4:6

Нао Хибино (Япония) — Елица Костова (Болгария, Q) 2:6, 4:6