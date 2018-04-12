Пелья вышел в четвертьфинал в Хьюстоне, обыграв вторую ракетку турнира Куэрри

Аргентинец Гидо Пелья вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Хьюстоне (США) с призовым фондом свыше $ 500 тыс. Во втором круге 27-летний спортсмен переиграл американца Сэма Куэрри со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Теннисисты провели на корте 2 часа 39 минут. Пелья выполнил 7 подач навылет, допустил 7 двойных ошибок и 1 раз взял чужую подачу. На счету Куэрри 11 эйсов, 9 ошибок на подаче и 4 упущенных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Пелья сразится с представителем США Теннисом Сандгреном (8).