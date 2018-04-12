Хромачёва и Сизикова пробились в 1/4 финала турнира в Боготе в парном разряде

Россиянка Ирина Хромачёва и словенка Далила Якупович (2) вышли в четвертьфинал турнира в Боготе в парном разряде. На старте соревнований они обыграли американку Дезире Кравчик и мексиканку Джулиану Олмос со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.

За выход в полуфинал Хромачёва и Якупович поспорят с россиянкой Яной Сизиковой и представительницей Австралии Присциллой Хон, который в упорной борьбе победили испанку Георгину Гарсию Перес и мексиканку Ренату Сарасуа со счётом 2:6, 6:3, [11:9].