В 11:30 по московскому времени возобновится матч первого круга турнира в Лугано (Швейцария) между россиянкой Светланой Кузнецовой (5) и немкой Моной Бартель. Поединок, уже трижды переносившийся на другой день из-за дождя, был остановлен накануне при счёте 6:4, 3:6, 4:3. Ранее теннисистки встречались между собой трижды, и каждый раз успех сопутствовал уроженке Санкт-Петербурга.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова – Бартель в Лугано.



Во втором круге победительница этого матча встретится с хорваткой Донной Векич.

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.