Определён состав сборной Парагвая на матч с Испанией в Кубке Федерации

Стал известен состав женской сборной Парагвая на матч с командой Испании в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации. Встреча состоится в Картахене 21-22 апреля.

В состав сборной Парагвая включены: Вероника Сепеде-Ройг, Монтсеррат Гонсалес, Камила Джангреко Кампис и Лара Эскауриса.

В заявку сборной Испании вошли: Гарбинье Мугуруса, Карла Суарес-Наварро, Лара Арруабаррена и Мария-Хосе Мартинес-Санчес.



Сборная России в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации сыграет с командой Латвии в Ханты-Мансийске.