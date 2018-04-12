Определён состав сборной Парагвая на матч с Испанией в Кубке Федерации

Стал известен состав женской сборной Парагвая на матч с командой Испании в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации. Встреча состоится в Картахене 21-22 апреля.
В состав сборной Парагвая включены: Вероника Сепеде-Ройг, Монтсеррат Гонсалес, Камила Джангреко Кампис и Лара Эскауриса.
В заявку сборной Испании вошли: Гарбинье Мугуруса, Карла Суарес-Наварро, Лара Арруабаррена и Мария-Хосе Мартинес-Санчес.
Сборная России в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации сыграет с командой Латвии в Ханты-Мансийске.
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