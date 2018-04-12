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Серена и Винус Уильямс вошли в консультативный совет организации Билли Джин Кинг

Серена и Винус Уильямс вошли в консультативный совет организации Билли Джин Кинг
Теннис / WTA

Многократные победительницы турниров «Большого шлема» американки Серена и Винус Уильямс поддержали кампанию бывшей первой ракетки мира Билли Джин Кинг, которая выступила за равную оплату труда для мужчин и женщин. Сёстры вошли в консультативный совет организации Кинг — BJKLI, сообщает официальный сайт WTA.

«Я очень рада сообщить, что мои дорогие подруги, Серена и Винус Уильямс, вошли в состав консультативного совета BJKLI. Без сомнений, это две выдающиеся спортсменки своего поколения и настоящая сила, способная громко заявить о равенстве в спорте и обществе», — сказала Кинг.

«Билли Джин всегда вдохновляла меня на корте и за его пределами. Я очень рада сыграть роль в формировании будущего её организации и в продвижении данной миссии», — заявила Серена.

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