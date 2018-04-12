Арруабаррена: на турнире в Боготе фаворитов нет

Испанка Лара Аррубаррена поделилась впечатлениями от победы над мексиканкой Викторией Родригес в первом круге турнира в Боготе со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

«Условия здесь не такие, как на других турнирах, из-за высоты над уровнем моря. К тому же в первых матчах всегда сложно найти свой ритм. Здесь часто идут дожди. Мне было нелегко возвращаться на корт после паузы. Однако я всегда рада приезжать в Боготу. Я хорошо справляюсь в таких условиях, но в каждом матче нужно сохранять концентрацию, потому что здесь все соперницы непростые, несмотря на рейтинг.

Думаю, на этом турнире нет фаворитов, так как условия одинаково сложные для всех. Мы обычно не играем на такой высоте, поэтому может случиться всё, что угодно. Остаётся лишь бороться в каждом матче", — цитирует Арруабаррену официальный сайт тура.