Аранго: я занервничала, когда повела 5:2 в третьем сете

Колумбийка Эмилиана Аранго поделилась впечатлениями от победы над Вероникой Сепеде-Ройг из Парагвая в первом круге турнира в Боготе со счётом 6:0, 2:6, 6:4. Для 17-летней колумбийки это первая в карьере победа в основной сетке турнира WTA.

«Я даже не знаю, что сказать. В начале встрече я была так довольна уровнем своей игры, но затем соперница заиграла лучше. Я хочу посвятить эту победу моей команде, которая всё время была со мной. Также я благодарна болельщикам, которые пришли сегодня поддержать меня.

Третий сет получился для меня очень эмоциональным. Я занервничала, когда повела 5:2. Последние два гейма получились особенно сложными. Теперь мне нужно хорошо выспаться, чтобы быть готовой к следующему матчу", — цитирует Аранго официальный сайт тура.