Донской вышел в четвертьфинал челленджера в Тайбэе, где сыграет с Соедой

Российский теннисист Евгений Донской, посеянный на турнире серии «челленджер» в Тайбэе под вторым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Индии Сакету Минени со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 58 минут. Евгений 4 раза подал навылет и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в полуфинал соревнований в Тайбэе Донской поспорит с представителем Японии Го Соедой (7). Турнир завершится 15 апреля.
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.