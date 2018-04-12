Донской вышел в четвертьфинал челленджера в Тайбэе, где сыграет с Соедой

Российский теннисист Евгений Донской, посеянный на турнире серии «челленджер» в Тайбэе под вторым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Индии Сакету Минени со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 58 минут. Евгений 4 раза подал навылет и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.



За выход в полуфинал соревнований в Тайбэе Донской поспорит с представителем Японии Го Соедой (7). Турнир завершится 15 апреля.