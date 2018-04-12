На Открытом чемпионате США по теннису появится таймер подач

На Открытом чемпионате США по теннису появятся таймеры подач. Они будут использоваться на всех кортах во время матчей основной сетки турнира. Паузы между подачами не должны будут составлять более 25 секунд. Нововведение должно обеспечить более высокую скорость игры и помочь избежать длительных пауз.

Также организаторы введут временные ограничения для разминки игроков. Матчи должны будут начинаться не более чем через семь секунд после того, как теннисисты зайдут на корт.

Таймеры подач и временные ограничения на разминку уже были опробованы во время квалификационных матчей Flushing Meadows в 2017 году.

«Мы хотели бы сохранить высокий ритм игры. Это наша цель», — цитирует представителя Американской ассоциации тенниса Криса Уидмайера New York Times.