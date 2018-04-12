617-я ракетка мира Уахаб: это мой единственный шанс сыграть на турнире ATP-250

617-я ракетка мира марокканец Ламин Уахаб поделился впечатлениям от победы над немцем Филиппом Кольшрайбером в первом круге турнира в Марракеше со счётом 2:6, 6:0, 7:6 (7:3).

«В начале матча я был напряжён. Это мой единственный шанс сыграть на турнире ATP-250. На кону стояло многое. По ходу встречи я смог расслабиться и заиграл в свой теннис. Именно поэтому я прибавил. Мне нравится играть дома перед родными болельщиками. Они мне очень помогли, особенно в третьем сете», — цитирует Уахаба официальный сайт тура.