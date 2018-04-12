Лопес: Федерер – самый сильный соперник из всех, с кем я играл

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес рассказал о матчах со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.

«У Рафы есть свои качества, у Роджера – свои. Но играть против любого из них крайне сложно. Мне повезло, что приходилось много играть с Федерером. Мы часто встречались на турнирах с детства. Я всегда говорил, что в моей карьере самым сложным соперником был Федерер, после него идёт Рафа.

Надаль удивил меня в Валенсии (на матчах Кубка Дэвиса. – Прим. ред.). Он давно не участвовал в турнирах, но играл с уверенностью в собственных силах. Это довольно необычно», — цитирует Лопеса Marca.

Лопес и Федерер провели друг с другом 13 матчей. За всё время испанец выиграл лишь пять сетов. Швейцарец неизменно обыгрывал соперника.