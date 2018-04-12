Оставшиеся матчи первого круга турнира в Лугано перенесены в крытый комплекс

В связи с продолжающимся уже четвёртый день дождём в Лугано семь оставшихся матчей первого круга местного женского турнира перенесены в крытый комплекс Curealia, где есть два корта. В частности, именно здесь будет доиграна встреча россиянки Светланы Кузнецовой (5) и немки Моны Бартель.

Первый сет взяла уроженка Санкт-Петербурга со счётом 6:4. Во второй партии сильнее оказалась Бартель — 6:3. Накануне встреча была остановлена в третьем сете при счёте 4:3 в пользу Кузнецовой.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова – Бартель в Лугано.