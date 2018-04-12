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Оставшиеся матчи первого круга турнира в Лугано перенесены в крытый комплекс

Оставшиеся матчи первого круга турнира в Лугано перенесены в крытый комплекс
Теннис / WTA

В связи с продолжающимся уже четвёртый день дождём в Лугано семь оставшихся матчей первого круга местного женского турнира перенесены в крытый комплекс Curealia, где есть два корта. В частности, именно здесь будет доиграна встреча россиянки Светланы Кузнецовой (5) и немки Моны Бартель.

Первый сет взяла уроженка Санкт-Петербурга со счётом 6:4. Во второй партии сильнее оказалась Бартель — 6:3. Накануне встреча была остановлена в третьем сете при счёте 4:3 в пользу Кузнецовой.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка:
текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова – Бартель в Лугано.

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии
На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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