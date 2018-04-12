Янович вряд ли вернётся на корт до «Роллан Гарроса»

27-летний польский теннисист Ежи Янович, перенёсший операцию на колене, вряд ли вернётся на корт в ближайшее время. Изначально спортсмен рассчитывал принять участие в соревнованиях уже в январе 2018 года, но возвращение на корт пришлось отложить из-за проблем со здоровьем.

В «Инстаграме» поляк сообщил, что колени по-прежнему беспокоят его. Теперь спортсмен нацеливается на участие в «Роллан Гарросе», если восстановление будет идти по плану.

Лучшим достижением Яновича в карьере является попадание в топ-15 рейтинга ATP в 2013 году. За свою карьеру он выиграл три турнира серии «Челленджер», а также добрался до финала турнира «Мастерс» в Париже.