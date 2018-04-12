Рыбакина вышла в полуфинал турнира ITF в Стамбуле, обыграв Шмиткову

Российская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира ITF в Стамбуле, на двух тай-брейках обыграв представительницу Чехии Терезу Шмиткову со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты. Елена дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в финал Рыбакина поспорит с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Виктория Кужмова (Словакия, 2).