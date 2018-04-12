Чилич рассказал, на каких грунтовых турнирах сыграет в этом сезоне

Третья ракетка мира, хорватский теннисист Марин Чилич поделился планами на европейскую часть грунтового сезона.



«Я планирую сыграть в Монте-Карло, Стамбуле, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос», как в прошлом году. Конечно, мой календарь может претерпеть изменения. Это будет зависеть от того, как я выступлю в Монте-Карло и Мадриде. В Кубке Дэвиса мне удалось показать хороший теннис. Это придаёт мне уверенности перед грунтовой частью сезона», — цитирует Tennis World USA.



Чилич признал, что на предстоящих турнирах серии «Мастерс» шансы на победу будут у многих: «Я согласен, ситуация для многих благоприятная. Возвращение Джоковича идёт медленно, но он будет играть лучше после большего числа матчей. Маррей также скоро вернётся. Есть и другие травмированные игроки, которые вскоре вновь будут выступать».

Кубок Дэвиса. Страстный Надаль и рыдающий Феррер вывели Испанию в полуфинал Испания с вернувшимся Надалем одолела Германию в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Россия сыграет с Беларусью за право остаться в группе I.