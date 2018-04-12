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Лапко одержала волевую победу над Контавейт в первом круге турнира в Лугано

Лапко одержала волевую победу над Контавейт в первом круге турнира в Лугано
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Вера Лапко (Q) пробилась во второй круг турнира в Лугано, в трёх партиях одолев представительницу Эстонии Анетт Контавейт (4) со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут. Вера 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лугано Лапко поспорит с победительницей матча Данка Ковинич (Черногория, Q) — Виктория Голубич (Швейцария, LD).

Лугано 2018. 1-й круг
12 апреля 2018 года, четверг. 11:40 МСК
Вера
Лапко
Анетт
Контавейт
3:6 6:4 6:3
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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