Лапко одержала волевую победу над Контавейт в первом круге турнира в Лугано

Белорусская теннисистка Вера Лапко (Q) пробилась во второй круг турнира в Лугано, в трёх партиях одолев представительницу Эстонии Анетт Контавейт (4) со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут. Вера 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лугано Лапко поспорит с победительницей матча Данка Ковинич (Черногория, Q) — Виктория Голубич (Швейцария, LD).