Матчи на теннисном турнире в Лугано вернут на открытые корты

Из-за непрекращающегося четвёртый день дождя сразу несколько матчей первого круга теннисного турнира в Лугано (Швейцария) были перенесены в крытый комплекс. Организаторы планируют вновь вернуть участниц на открытые корты. Матч между Лаурой Зигемунд и Катинкой фон Дайхман будет доигран на крытом корте. Остальные матчи будут вновь перенесены на открытый корт, сообщает «твиттер» организаторов соревнований.

В числе перенесённых матчей оказалась и встреча россиянки Светланы Кузнецовой и немки Моны Бартель, Ранее матч Кузнецовой и Бартель был приостановлен в третьем сете из-за дождя. Во время остановки Кузнецова была впереди – 6:4, 3:6, 4:3.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова – Бартель в Лугано.