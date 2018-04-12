Потапова взяла всего 3 гейма в матче с Кужмовой на турнире ITF в Стамбуле

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пробиться в полуфинал турнира ITF в Стамбуле, в двух партиях проиграв представительнице Словакии Виктории Кужмовой (2) со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 54 минуты. Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и взяла 1 гейм на подаче соперницы. На счету Виктории 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в финал соревнований в Стамбуле Кужмова поспорит с ещё одной представительницей России Еленой Рыбакиной.