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Кузнецова в трёх сетах проиграла Бартель в первом круге турнира в Лугано

Кузнецова в трёх сетах проиграла Бартель в первом круге турнира в Лугано
Теннис / WTA

Российская теннисистка Светлана Кузнецова (5) не смогла пробиться во второй круг турнира в Лугано, в трёх партиях проиграв немке Моне Бартель со счётом 6:4, 3:6, 4:6. Поединок продолжался 2 часа 11 минут. Светлана совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка:
текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова – Бартель в Лугано.

Во втором круге Бартель сыграет с хорваткой Донной Векич.

Лугано. Женщины. Первый круг
Катинка фон Дайхман (Лихтенштейн, Q) — Лаура Зигемунд (Германия) — 7:6 (7:5), 2:3, отказ Зигемунд.
Стефани Фёгель (Швейцария, WC) — Магдалена Фрех (Польша, LL) — 6:3, 6:3.
Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Карина Виттёфт (Германия) — 1:6, 6:4, 6:3.

Лугано 2018. 1-й круг
12 апреля 2018 года, четверг. 15:00 МСК
Светлана
Кузнецова
Мона
Бартель
6:4 3:6 4:6
Лугано 2018. 1-й круг
12 апреля 2018 года, четверг. 13:40 МСК
Лаура
Зигемунд
Катинка
фон Дайхман
6:7 3:2 Rt
Лугано 2018. 1-й круг
12 апреля 2018 года, четверг. 14:30 МСК
Магдалена
Фрех
Стефани
Фёгель
3:6 3:6
Лугано 2018. 1-й круг
12 апреля 2018 года, четверг. 15:00 МСК
Кирстен
Флипкенс
Карина
Виттёфт
1:6 6:4 6:3
Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии
На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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