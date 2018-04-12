Кузнецова в трёх сетах проиграла Бартель в первом круге турнира в Лугано

Российская теннисистка Светлана Кузнецова (5) не смогла пробиться во второй круг турнира в Лугано, в трёх партиях проиграв немке Моне Бартель со счётом 6:4, 3:6, 4:6. Поединок продолжался 2 часа 11 минут. Светлана совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова – Бартель в Лугано.

Во втором круге Бартель сыграет с хорваткой Донной Векич.

Лугано. Женщины. Первый круг

Катинка фон Дайхман (Лихтенштейн, Q) — Лаура Зигемунд (Германия) — 7:6 (7:5), 2:3, отказ Зигемунд.

Стефани Фёгель (Швейцария, WC) — Магдалена Фрех (Польша, LL) — 6:3, 6:3.

Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Карина Виттёфт (Германия) — 1:6, 6:4, 6:3.

