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Соуза вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше

Соуза вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше
Теннис / ATP

Португальский теннисист Жоау Соуза пробился в четвертьфинал турнира в Марракеше, в трёх партиях обыграв боснийца Мирзу Башича со счётом 6:3, 3:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут. Жоау трижды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Марракеше португалец поспорит с победителем матча Ламин Уахаб (Марокко, WC) — Николоз Басилашвили (Грузия).

Марракеш 2018. 2-й круг
12 апреля 2018 года, четверг. 13:00 МСК
Жоау
Соуза
Мирза
Башич
6:3 3:6 6:4
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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