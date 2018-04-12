Соуза вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше

Португальский теннисист Жоау Соуза пробился в четвертьфинал турнира в Марракеше, в трёх партиях обыграв боснийца Мирзу Башича со счётом 6:3, 3:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут. Жоау трижды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Марракеше португалец поспорит с победителем матча Ламин Уахаб (Марокко, WC) — Николоз Басилашвили (Грузия).