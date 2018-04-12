Дорошина пробилась в полуфинал турнира ITF в Стамбуле

Российская теннисистка Ольга Дорошина (Q) пробилась в полуфинал турнира ITF в Стамбуле (Турция), в двух партиях обыграв представительницу Сербии Наталию Костич (Q) со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут. Россиянка 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в финал соревнований в Стамбуле Дорошина поспорит с представительницей Узбекистана Сабиной Шариповой.

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.