Басилашвили и Эдмунд вышли в четвертьфинал турнира в Марракеше

Грузин Николоз Басилашвили пробился в четвертьфинал турнира в Марракеше (Марокко), победив местного теннисиста Ламина Уахаба в трёх партиях — 7:6 (7:5), 5:7, 6:3. В первом круге 33-летний Уахаб неожиданно обыграл первого сеяного, немца Филиппа Кольшрайбера, который приехал сюда сразу после поражения от испанца Давида Феррера в решающем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса. Следующим соперником Басилашвили будет португалец Жоау Соуза.



Также в четвертьфинал соревнований вышел британец Кайл Эдмунд (2), уверенно победивший молдаванина Раду Албота — 6:2, 6:4. За выход в полуфинал он будет бороться либо с немцем Мишей Зверевым (8), либо с тунисцем Маликом Жазири.

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