Кирьос: рад, что у меня сейчас здоровый психологический настрой

Австралиец Ник Кирьос, победивший американца Бьорна Фрэтэнджело в своём стартовом матче во втором круге турнира в Хьюстоне, рассказал о самочувствии.



«Просто выйти на корт и провести весь поединок без болевых ощущений — сейчас уже успех. Конечно, я хочу выигрывать матчи и турниры. Знаю, что способен на это. Но сейчас мне прежде всего нужно убедиться, что тело может выдерживать давление, которое испытывает во время матчей. Выходить и тренироваться — это совсем не то же самое, что проводить официальные поединки. Рад, что не чувствовал боли. Посмотрим, что будет дальше.



На грунте можно показывать хорошие результаты, только когда ты в хорошей физической форме. Ещё важно быть дисциплинированным. Здесь нельзя надеяться на такие короткие розыгрыши, как на других покрытиях. Нужно терпение, тогда результаты придут. Рад, что сейчас у меня более здоровый психологический настрой, и готов двигаться вперёд», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.

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