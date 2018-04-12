Ковинич победила Голубич и сыграет с Лапко в Лугано

Черногорская теннисистка Данка Ковинич (Q) пробилась во второй круг турнира в Лугано (Швейцария), обыграв местную спортсменку Викторию Голубич в трёх партиях — 7:6 (8:6), 3:6, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 32 минуты. Ковинич трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Голубич 3 эйса, 3 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.



Следующей соперницей Ковинич станет белоруска Вера Лапко (Q), победившая эстонку Анетт Контавейт (3:6, 6:4, 6:3).