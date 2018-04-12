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Джокович: не важно, насколько ты хорош, всегда есть чему учиться и что улучшать

Джокович: не важно, насколько ты хорош, всегда есть чему учиться и что улучшать
Теннис / ATP

Серб Новак Джокович, готовящийся к выступлению на первом в сезоне грунтовом «Мастерс 1000», который пройдёт в Монте-Карло (Монако), выложил фотографию с тренировки и сопроводил её небольшой философской подписью.

«Хочу поделиться одной простой вещью, которую стараюсь никогда не забывать: не важно, насколько ты хорош в каком-то деле, всегда есть чему учиться, что улучшать, что изучать. Так что держите нос по ветру, а мыслями будьте в игре. Я собираюсь поступать именно так. Монако ждёт!» — написал Джокович в своём «твиттере».

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