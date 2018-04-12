Жазири победил М. Зверева и вышел на Эдмунда на турнире в Марракеше

Теннисист из Туниса Малек Жазири вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше (Марокко), уверенно победив немца Мишу Зверева (8) — 6:2, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 18 минут. Жазири выполнил 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. В активе Зверева 3 подачи навылет и 5 двойных ошибок. Он упустил все 8 заработанных брейк-пойнтов.



Следующим соперником Жазири станет британец Кайл Эдмунд (2). В соседнем по турнирной сетке четвертьфинале сыграют французы Жиль Симон и Ришар Гаске (4).