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Джонсон победил Тиафо во втором круге турнира в Хьюстоне

Джонсон победил Тиафо во втором круге турнира в Хьюстоне
Теннис / ATP

Американец Стив Джонсон (6) вышел в четвертьфинал домашнего турнира категории ATP 250 в Хьюстоне, выиграв дерби у Фрэнсиса Тиафо в двух партиях — 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 16 минут. Джонсон 12 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Тиафо 4 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

Следующим оппонентом Джонсона станет либо ещё один американец, чемпион «Мастерс 1000» в Майами Джон Иснер (1), либо швейцарец Генри Лааксонен, победивший в первом круге немца Дастина Брауна.

Хьюстон 2018. 2-й круг
12 апреля 2018 года, четверг. 20:00 МСК
Фрэнсис
Тиафо
Стив
Джонсон
3:6 4:6
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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