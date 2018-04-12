Джонсон победил Тиафо во втором круге турнира в Хьюстоне

Американец Стив Джонсон (6) вышел в четвертьфинал домашнего турнира категории ATP 250 в Хьюстоне, выиграв дерби у Фрэнсиса Тиафо в двух партиях — 6:3, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 16 минут. Джонсон 12 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Тиафо 4 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.



Следующим оппонентом Джонсона станет либо ещё один американец, чемпион «Мастерс 1000» в Майами Джон Иснер (1), либо швейцарец Генри Лааксонен, победивший в первом круге немца Дастина Брауна.

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