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Фритц выиграл дерби у Харрисона во втором круге турнира в Хьюстоне

Фритц выиграл дерби у Харрисона во втором круге турнира в Хьюстоне
Теннис / ATP

Американец Тейлор Фритц пробился в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Хьюстоне (США), выиграв дерби у Райана Харрисона (7) — 3:6, 6:0, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Фритц выполнил 3 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Харрисона 8 подач навылет, 8 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Следующим оппонентом Фритца станет либо ещё один американец, Джек Сок (3), либо аргентинец Орасио Себальос.

Хьюстон 2018. 2-й круг
12 апреля 2018 года, четверг. 21:50 МСК
Тейлор
Фритц
Райан
Харрисон
3:6 6:0 6:3
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