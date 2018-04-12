Фритц выиграл дерби у Харрисона во втором круге турнира в Хьюстоне

Американец Тейлор Фритц пробился в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Хьюстоне (США), выиграв дерби у Райана Харрисона (7) — 3:6, 6:0, 6:3.



Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Фритц выполнил 3 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Харрисона 8 подач навылет, 8 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.



Следующим оппонентом Фритца станет либо ещё один американец, Джек Сок (3), либо аргентинец Орасио Себальос.

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.