Кирьос выразил готовность сыграть с бросившим ему вызов болельщиком на деньги

Австралиец Ник Кирьос отреагировал на сообщения в «твиттере» от пользователя под никнеймом Сен Чао, который вызвал его на поединок. «В любой момент, когда ты будешь готов. Трёхсетовый или пятисетовый формат. Я научу тебя, как правильно играть в теннис — если ты не боишься, что теннисный фанат сможет победить тебя», — в частности, написал Чао.



Кирьос отметил, что Чао вызывает его на матч уже на протяжении двух недель, посмеялся над видео с его тренировки, а затем предложил сыграть на деньги. «Готов ответить за свои слова деньгами? Сколько хочешь поставить на кон? После Уимблдона я буду отдыхать, дам тебе ещё немного времени на то, чтобы поработать над своей игрой», — написал Ник в своём «твиттере». Танаси Коккинакис добавил, что ему нравится этот парень, а Коко Вандевей заметила, что он должен будет заплатить по двойной ставке за теннисный урок после того, как проиграет со счётом 0:6, 0:6.



Чао на этом не успокоился, спросив, поставит ли Кирьос свои личные деньги, и предложил пустить доходы от их матча на благотворительность. Ник ответил: «Бро, давай просто прекратим всю эту ерунду. Я немного добавил тебе подписчиков, и хватит на этом. Лучше потрать свои деньги на то, чтобы улучшать свой уровень игры, и когда-нибудь мы сможем встретиться на официальном турнире», сопроводив это плачущим от смеха смайликом.

Талантливый бузотёр. Скандалист Ник Кирьос воюет со всем миром В Майами Ник Кирьос в очередной раз вмешался в чужие разборки. Его собственные матчи тоже часто получаются скандальными.