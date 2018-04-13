Иснер победил Лааксонена во втором круге турнира в Хьюстоне

Американец Джон Иснер (1) вышел в четвертьфинал домашнего турнира категории ATP 250 в Хьюстоне. В матче второго круга американец выиграл у представителя Швейцарии Генри Лааксонена в двух партиях со счётом 6:4, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 6 минут. Иснер 13 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и использовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Лааксонена 5 эйсов, 4 двойных ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Оппонентом Джона Иснера в четвертьфинале станет американец Стив Джонсон, сеянный под 6-м номером на турнире.