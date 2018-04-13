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Джек Сок победил Себальоса во втором круге турнира в Хьюстоне

Джек Сок победил Себальоса во втором круге турнира в Хьюстоне
Теннис / ATP

Американец Джек Сок (3) вышел в четвертьфинал домашнего турнира категории ATP 250 в Хьюстоне. В матче второго круга американец выиграл у аргентинца Орасио Себальоса в двух партиях со счётом 6:4, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 29 минут. Сок 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из 13. На счету Себальоса 4 эйса, 7 двойных ошибок и ни одного брейк-пойнта.

Соперником Джека Сока в четвертьфинале станет соотечественник Тейлор Фритц, ранее обыгравший Райана Харрисона (7).

Хьюстон 2018. 2-й круг
13 апреля 2018 года, пятница. 03:30 МСК
Джек
Сок
Орасио
Себальос
6:4 6:4
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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