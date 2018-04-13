Ларссон пробилась в четвертьфинал турнира в Боготе

Шведская теннисистка Юханна Ларссон (3) пробилась в четвертьфинал турнира в Боготе, в трёх партиях обыграв представительницу Греции Валентини Грамматикопулу (Q) со счётом 4:6, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут. Юханна совершила 6 двойных ошибок и реализовала 8 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Боготе Ларссон поспорит с победительницей матча Лара Арруабаррена (Испания, 5) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).