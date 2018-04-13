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Ларссон пробилась в четвертьфинал турнира в Боготе

Ларссон пробилась в четвертьфинал турнира в Боготе
Теннис / WTA

Шведская теннисистка Юханна Ларссон (3) пробилась в четвертьфинал турнира в Боготе, в трёх партиях обыграв представительницу Греции Валентини Грамматикопулу (Q) со счётом 4:6, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут. Юханна совершила 6 двойных ошибок и реализовала 8 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Боготе Ларссон поспорит с победительницей матча Лара Арруабаррена (Испания, 5) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Богота 2018. 2-й круг
12 апреля 2018 года, четверг. 18:05 МСК
Валентини
Грамматикопулу
Юханна
Ларссон
6:4 4:6 4:6
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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