Мартинес: почему бы Мугурусе вновь не стать первой ракеткой мира?

Бывшая вторая ракетка мира Кончита Мартинес, в конце марта объявившая о прекращении сотрудничества с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой, рассказала об опыте их совместной работы.

«Если Гарбинье будет мотивирована и продолжит упорно работать, то может выиграть больше турниров, включая соревнования „Большого шлема“. Так почему бы ей вновь не стать первой ракеткой мира? Думаю, она может достичь всего, чего пожелает. Её очень интересно тренировать, потому что она продолжает учиться и прибавлять во многих компонентах. Она уже была первой ракеткой мира, но потенциала у неё ещё больше, и это самое увлекательное.

Мы с Гарбинье часто говорили об Уимблдоне, потому что это волшебный турнир и наш невероятный опыт. Мы смотрели фотографии и видео и вновь радовались её победе. У нас было много ярких моментов, но Уимблдон — на первом месте. Именно на том турнире я внесла наибольший вклад в её работу. Я смогла поделиться опытом своей победы на Уимблдоне.

Также я работала над её агрессивностью на корте наряду с умением конструировать розыгрыши. Я помогала ей готовиться к тренировкам и матчам, следя за всеми деталями. У нас было крепкое сотрудничество ещё со времён моей работы капитаном сборной Испании в Кубке Федерации. После Уимблдона мы стали ближе.

Конечно, выиграть турнир «Большого шлема» нелегко, но она уже сделала это дважды. Когда Гарбинье сосредоточена и играет хорошо, то победить её сложно. Она знает, что нужно сделать для победы. Я уверена, что она хочет трудиться, чтобы вновь поднять над головой престижный трофей. Мугуруса — великолепная теннисистка и может ещё многого добиться", — цитирует Мартинес официальный сайт WTA.