В университете Индианы появилась стипендия имени Винус Уильямс

Один из университетов Индианы (Indiana University East) основал стипендию в поддержку перспективных теннисистов. Эта программа получила имя семикратной чемпионки турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Винус Уильямс, которая закончила это учебное заведение по курсу «бизнес-администрирование».

«Мы надеемся, что стипендия имени Винус Уильямс поможет нам найти и удержать игроков, которые хотят выступать за наш университет. Особенно это касается женской команды. Мы также надеемся, что это станет поводом для выделения дополнительных средств», — сказал один из авторов программы Ларри Ричардс.