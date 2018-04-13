В университете Индианы появилась стипендия имени Винус Уильямс

Один из университетов Индианы (Indiana University East) основал стипендию в поддержку перспективных теннисистов. Эта программа получила имя семикратной чемпионки турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Винус Уильямс, которая закончила это учебное заведение по курсу «бизнес-администрирование».
«Мы надеемся, что стипендия имени Винус Уильямс поможет нам найти и удержать игроков, которые хотят выступать за наш университет. Особенно это касается женской команды. Мы также надеемся, что это станет поводом для выделения дополнительных средств», — сказал один из авторов программы Ларри Ричардс.
«Не сдавала положительных допинг-проб. У меня – терапевтические исключения»
На турнире в Индиан-Уэллсе сёстры Уильямс сыграли отложенный на 17 лет матч и рассказали о важной роли терапевтических исключений (TUE).