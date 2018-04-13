Лапко: после слов тренера я выиграла четыре гейма подряд

Белорусская теннисистка Вера Лапко поделилась впечатлениями от победы в первом круге турнира в Лугано над представительницей Эстонии Анетт Контавейт со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

«После первого перехода я села и задумалась: „Что я здесь делаю? Я посреди гор и играю в зале“. Но мне нужно было адаптироваться к условиям для победы. Условия здесь одинаковы для всех, остаётся лишь принять это.

Когда она повела 3:1, прошёл гейм, который стал ключевым. Я выиграла его, действуя очень здорово, и попросила вызвать тренера. Мы поговорили, и он объяснил, как я могу изменить ход встречи. После этого я выиграла четыре гейма подряд.

Не знаю почему, но в этом году я очень ждала грунтовый сезон. Может, я устала от хардовых кортов. Я с нетерпением ждала этой части сезона. До этого мне очень понравился турнир в Чарльстоне, где я была впервые", — цитирует Лапко официальный сайт тура.