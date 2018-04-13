Кирьос: если выжму из себя максимум, выиграю турнир в Лондоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился ожиданиями от турнира серии «ATP 500» в Лондоне, который пройдёт летом. Ранее австралиец подтвердил участие в этом турнире на траве.

«Трава – покрытие, на котором я умею хорошо играть. И жаль, что мне не удавалось добиться хороших результатов в Лондоне. В прошлом году я был травмирован, а также мне не везло с жеребьёвкой. Но я уверен, что смогу выступить достойно. Если я покажу свой максимум, могу победить. Это турнир с великой историей. И я очень рад, что возвращаюсь сюда», — цитирует Кирьоса Ubitennis.

Помимо Кирьоса участие в турнире уже подтвердили Новак Джокович, Энди Маррей, Григор Димитров и Рафаэль Надаль.