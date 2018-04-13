Сегель: после смерти отца всё, что я делаю, — для него

Представительница Чили Даниэла Сегель поделилась эмоциями от первого в карьере выхода в четвертьфинал турнира WTA. Во втором круге турнира в Боготе она победила лидера посева немку Татьяну Марию со счётом 6:3, 6:1.

«Это самая важная победа в моей карьере. Я очень рада. С каждым днём я чувствую себя в Боготе всё лучше. Я горжусь своим достижением, потому что упорно работаю каждый день, чтобы творить историю для своей страны. Это мотивирует меня улучшать своё положение в рейтинге. Для меня это одна из главных задач в этой части сезона. После смерти отца всё, что я делаю, — для него», — цитирует Сегель официальный сайт тура.