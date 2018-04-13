Донской проиграл Соеде в четвертьфинале челленджера в Тайбэе

Российский теннисист Евгений Донской, посеянный на турнире серии «челленджер» в Тайбэе под вторым номером, не сумел пробиться в полуфинал, в двух партиях проиграв представителю Японии Го Соеде (7) со счётом 6:7 (4:7), 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут. Евгений трижды подал навылет и не взял ни одного тай-брейка на подаче соперника. На счету японца 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.



За выход в финал соревнований в Тайбэе Соеда поспорит с победителем матча Рамкумар Раманатан (Индия, 6) — Дуди Села (Израиль, 3).

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