Мартинес: никогда нельзя недооценивать Серену

Бывшая вторая ракетка мира Кончита Мартинес прокомментировала возвращение в тур американки Серены Уильямс, которая в сентябре 2017 года стала мамой.

«Серена — невероятная чемпионка. Я не сомневаюсь, что она вернулась для борьбы за титулы на крупнейших турнирах. Ей может потребоваться несколько турниров, чтобы набрать форму, но никогда нельзя недооценивать Серену. Это будет очень интересно. Её мотивация должна быть на высоком уровне. Она величайшая спортсменка всех времён, её достижения поразительны. Серена — великая чемпионка. Здорово, что она вновь выступает», — цитирует Мартинес официальный сайт тура.