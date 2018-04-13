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Джонсон: я постарался сделать так, чтобы мелочи на меня не влияли

Джонсон: я постарался сделать так, чтобы мелочи на меня не влияли
Теннис / ATP

Американский теннисист Стив Джонсон поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Хьюстоне (США). Во втором круге он победил своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 6:4.

«На корте было очень ветрено. Я понимал, что в матче будут хорошие и плохие моменты и постарался сделать так, чтобы мелочи на меня не влияли. Думаю, во втором сете мне это удалось особенно хорошо», — приводит слова Джонсона официальный сайт тура.

В четвертьфинале Стив сыграет со своим соотечественником Джоном Иснером.

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