Джонсон: я постарался сделать так, чтобы мелочи на меня не влияли

Американский теннисист Стив Джонсон поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Хьюстоне (США). Во втором круге он победил своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 6:4.
«На корте было очень ветрено. Я понимал, что в матче будут хорошие и плохие моменты и постарался сделать так, чтобы мелочи на меня не влияли. Думаю, во втором сете мне это удалось особенно хорошо», — приводит слова Джонсона официальный сайт тура.
В четвертьфинале Стив сыграет со своим соотечественником Джоном Иснером.
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.