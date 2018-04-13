Сок: Себальос очень здорово подавал на брейк-пойнтах

Американец Джек Сок прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Хьюстоне (США). В матче второго круга он выиграл у представителя Аргентины Орасио Себальоса в двух партиях со счётом 6:4, 6:4.
«Себальос демонстрировал прекрасные удары и очень здорово подавал на брейк-пойнтах. Однако я чувствовал, что сам играю отлично. Я продолжал действовать в своём стиле, играл агрессивно, стараяюсь больше выполнять удары с форхенда. Это принесло результат», — приводит слова Сока официаальный сайт тура.
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.