Сок: Себальос очень здорово подавал на брейк-пойнтах

Американец Джек Сок прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Хьюстоне (США). В матче второго круга он выиграл у представителя Аргентины Орасио Себальоса в двух партиях со счётом 6:4, 6:4.

«Себальос демонстрировал прекрасные удары и очень здорово подавал на брейк-пойнтах. Однако я чувствовал, что сам играю отлично. Я продолжал действовать в своём стиле, играл агрессивно, стараяюсь больше выполнять удары с форхенда. Это принесло результат», — приводит слова Сока официаальный сайт тура.