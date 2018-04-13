Дорошина проиграла в полуфинале турнира ITF в Стамбуле

Российская теннисистка Ольга Дорошина (Q) не смогла пробиться в финал турнира ITF в Стамбуле (Турция), в трёх партиях проиграв представительнице Узбекистана Сабине Шариповой со счётом 3:6, 6:2, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты. Россиянка дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.



В финале соревнований в Стамбуле Шарипова сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина (Россия) — Виктория Кужмова (Словакия, 2).

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