Чхун Хён подписал двухлетний контракт на участие в турнире в Галле

Полуфиналист Australian Open 2018 представитель Южной Кореи Чхун Хён подписал двухлетний контракт на участие в турнире в Галле (Германия), который пройдёт в июне на травяном покрытии, сообщает Tennis World USA.

«Мы рады, что одна из главных звёзд тура выбрала нас. Благодаря своей игре Чхун Хён полюбился миллионам болельщиком во всём мире. Он определённо будет одним из претендентов на титул», — сказал директор турнира в Галле Ральф Вебер.

2 апреля 21-летний уроженец Сувона впервые в карьере вошёл в топ-20 рейтинга ATP.