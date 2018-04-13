Бенчич: из-за травмы придётся пропустить от 4 до 6 недель

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала о своей травме. 21-летняя спортсменка призналась, что пока ещё не знает, когда сможет вернуться на корт.

«Это третий палец на ноге. Я не сломала его, как говорили многие, но он сильно повреждён. Вокруг кости скапливается жидкость, и это очень больно.

Я думаю, что мне придётся пропустить от четырёх до шести недель. Зависит от того, насколько сильной будет боль. Я отказалась от участия в ближайших турнирах. Пока точно не знаю, когда смогу вернуться на корт.

При этом я продолжаю заниматься в тренажёрном зале. Я не могу ходить и бегать, но зато могу использовать велотренажёр и заниматься аквааэробикой, проходить курс массажа и физиотерапии», — цитирует Бенчич Aargauer Zeitung.

Из-за травмы Бенчич пропустила турниры в Майами и Лугано. В настоящее время швейцарка занимает 71-ю строчку в рейтинге WTA. Спортсменка рассчитывает принять участие в «Ролан Гаррос» в конце мая.