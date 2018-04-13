Рыбакина победила Кужмову и вышла в финал турнира ITF в Стамбуле

Российская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в финал турнира ITF в Стамбуле, в двух партиях обыграв представительницу Словакии Викторию Кужмову (2) со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут. Елена 5 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.



В финале соревнований в Стамбуле Рыбакина сыграет с представительницей Узбекистана Сабиной Шариповой. Турнир завершится 14 апреля.

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