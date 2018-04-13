Надаль: участие в челленджерах — важный шаг к турнирам Мирового тура ATP

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль посоветовал молодым игрокам не игнорировать турниры серии «Челленджер». Испанец назвал их хорошим плацдармом и вспомнил о собственном опыте участия в турнирах.

«Участие в челленджерах — важный шаг к турнирам «Мирового тура». Челленджеры — тоже хорошие и крупные турниры, они хорошо организованы. Помню, одним из лучших был турнир в Сеговии (Испания) в 2003 году. Хорошие воспоминания», — цитирует Надаля Tennis World USA.

В 2003 году Надаль выиграл челленджеры в Барлетте (Италия) и Сеговии (Испания). Оба турнира проходили на грунте.