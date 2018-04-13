Директор турнира в Галле: Федереру будет сложно отстоять чемпионский титул

Организаторы турнира в Галле (Германия) опубликуют список участников в первой декаде мая. В этом году уже было подтверждено участие ряда известных игроков, включая Роджера Федерера, Александра Зверева, Доминика Тима, Кея Нисикори и Карена Хачанова.

Турнирный директор Ральф Вебер выразил удовлетворение в связи со звёздным составом участников. Также он оценил шансы Федерера отстоять чемпионский титул.

«В этом году мы ожидаем, что участниками станут сильнейшие игроки. Думаю, что чемпиону Федереру будет непросто отстоять свой титул», — цитирует Вебера Tennis World USA.

Призовой фонд турнира в Галле составляет почти 2 млн евро. Очередной розыгрыш турнира будет проходить с 16 по 24 июня.