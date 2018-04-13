Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Лугано, победив Ковинич

Белорусская теннисистка Вера Лапко (Q) пробилась в четвертьфинал турнира в Лугано, в двух партиях обыграв представительницу Черногории Дарку Ковинич (Q) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. Вера трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в полуфинал соревнований в Лугано Лапко поспорит с победительницей матча Александра Саснович (Беларусь, 8) — Кирстен Флипкенс (Бельгия).

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.